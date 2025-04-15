AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu destek paketi, Filistin’in toparlanma sürecine katkı sağlamak ve dayanıklılığını artırmak amacıyla oluşturuldu. Bu kapsamda Filistin yönetimine yapılacak yardımlar, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini ve acil ihtiyaçların karşılanmasını hedefliyor.

Yardım paketi içerisinde, Filistin yönetimi bütçesine doğrudan aktarılacak 620 milyon avroluk hibe de bulunuyor. Bu hibe ile özellikle kamu idaresinin temel hizmetleri sunmaya devam etmesi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda kesintisiz destek sağlanması amaçlanıyor.

AB, bu yeni paket ile birlikte Filistin halkına yönelik uzun vadeli taahhütlerini bir kez daha ortaya koyarken, bölgedeki istikrarın korunmasına ve barış sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.