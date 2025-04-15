ABDi Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, savaşın kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını savunarak, bu çatışmanın sorumlusunun eski ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy olduğunu ifade etti.

Trump, “Bu savaş benim savaşım değil, Joe Biden’ın savaşıdır. Ben henüz yeniden sahneye çıktım. Görevde olduğum dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer dünya liderleri, Amerika’nın başkanına yani bana saygı duyuyordu” dedi.

2020’de yapılan başkanlık seçimlerine de atıfta bulunan Trump, seçimlerin birçok yönden hileli olduğunu öne sürerek, “Eğer o seçimler adil şekilde sonuçlansaydı ve ben yeniden başkan olsaydım, bu korkunç savaş asla başlamazdı” ifadelerini kullandı.

Trump, bu savaşın başlangıcında hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını vurgulayarak, “Zelenskiy ile sahtekar Joe Biden, bu felaketin başlamasına göz yumarak tarihi bir hata yaptılar. Bu savaşı engellemenin birçok yolu vardı ama onlar hiçbirini tercih etmedi” diye konuştu.

Sözlerinin devamında artık geçmişe değil geleceğe odaklanılması gerektiğini belirten Trump, “Şu anda yapmamız gereken en önemli şey bu savaşı bir an önce sona erdirmek. Hem de çok hızlı bir şekilde. Daha fazla can kaybı olmadan, daha fazla yıkım yaşanmadan bu çatışmayı bitirmeliyiz” dedi.