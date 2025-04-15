Hekim Birliği, öğrencilere yönelik "özel ibareli sağlık raporu" taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu raporlar için aile hekimliklerine başvuru yapılmasına gerek bulunmadığını vurguladı.

Öğrencilerden “özel ibareli sağlık raporu” talep edildiğini belirten sendika, bu tür raporlar için aile hekimliklerine başvuru yapılmasına gerek bulunmadığını belirterek spor lisansı işlemleri konusunda "Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimler üzerinden yürütülmekte olup sağlık raporları bu kapsamda değerlendirilmelidir. Hekim Birliği olarak hatırlatıyoruz: Aile hekimleri, gereksiz bürokrasi yükünün muhatabı olmamalıdır. Nitelikli sağlık hizmeti sunmak için çaba gösteren aile hekimlerimize görev kapsamları dışında talepler yönlendirilmemelidir." şeklinde konuya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sendika tarafından yapılan bilgilendirmede, spor lisansı işlemlerinin Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimler üzerinden yürütüldüğü hatırlatılarak, bu kapsamda talep edilen sağlık raporlarının da ilgili birimlerce değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Aile hekimleri, gereksiz bürokrasi yükünün muhatabı olmamalıdır. Nitelikli sağlık hizmeti sunmak için çaba gösteren aile hekimlerimize görev kapsamları dışında talepler yönlendirilmemelidir” ifadelerine yer verildi.

Hekim Birliği, sosyal medya paylaşımında ise konuyla ilgili net bir çağrıda bulundu:

“Aile hekimlerine gereksiz yönlendirmelere son verilmeli.”