İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 27 ilde "Siber Suç ve Suçlulara" yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 237 şüpheli yakalandı❗️

Şüphelilerden;

118’i TUTUKLANDI.

34’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Karabük, Ankara, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Bayburt, Zonguldak, Sivas, Bolu, Adana, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Kırşehir, Kayseri, Tekirdağ, Kütahya, Bingöl, Hatay, Tokat, Çanakkale, Erzurum, Mersin, Antalya, Kocaeli, Nevşehir ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık,

Yasa dışı bahis,

Çevrimiçi çocuk müstehcenliği,

Nitelikli hırsızlık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. 🇹🇷

Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber Suçlar ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam ediyor!" ifadelerine yer verdi.

19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 27 ilde "Siber Suç ve Suçlulara" yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 237 şüpheli yakalandı❗️



Şüphelilerden;

⛔118’i TUTUKLANDI.

⛔️34’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri… pic.twitter.com/onu3TREWTt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 10, 2025