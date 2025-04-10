İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 27 ilde "Siber Suç ve Suçlulara" yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 237 şüpheli yakalandı❗️

Esenyurt'ta bulunan lokantada çıkan yangında iki işçi kurtarıldı Esenyurt'ta bulunan lokantada çıkan yangında iki işçi kurtarıldı

Şüphelilerden;
118’i TUTUKLANDI.
34’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Karabük, Ankara, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Bayburt, Zonguldak, Sivas, Bolu, Adana, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Kırşehir, Kayseri, Tekirdağ, Kütahya, Bingöl, Hatay, Tokat, Çanakkale, Erzurum, Mersin, Antalya, Kocaeli, Nevşehir ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık,
Yasa dışı bahis,
Çevrimiçi çocuk müstehcenliği,
Nitelikli hırsızlık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. 🇹🇷

Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber Suçlar ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam ediyor!" ifadelerine yer verdi.

Editör: Uğurcan Bayrakdar