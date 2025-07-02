Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süreçte savaşı sona erdirmek için tüm taraflarla çalışacağız,” ifadelerini kullandı. Trump, arabuluculuk yapan Katar ve Mısır’ın da Hamas’a "nihai teklifi" sunacağını duyurdu.

Haaretz: ABD’nin Asıl Hedefi Kalıcı Çözüm Planı

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Trump’ın açıklamasının sadece geçici bir ateşkes değil, aynı zamanda savaş sonrası daha kalıcı bir çözüm için zemin hazırlama amacı taşıdığını yazdı. Gazeteye göre ABD, bu sayede kendi barış planını devreye sokmak istiyor.

İsrail'den Tepkiler: “Baskı Girişimi”

İsrail kamuoyunda ise Trump’ın bu adımı, “iki tarafı da sıkıştırma” ve “saldırıları hızla sonlandırmaya zorlama” girişimi olarak değerlendiriliyor. İsrail ve Hamas heyetlerinin şu anda birbirine oldukça yakın konumlarda bulunduğu ve dolaylı müzakerelerin hızlandığı bildiriliyor.

Netanyahu Washington Yolunda: 5 Günlük Kritik Ziyaret

Trump’ın açıklamasından sonra gözler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun önümüzdeki hafta Washington’a yapacağı ziyarete çevrildi. Ziyaretin 5 gün süreceği belirtilirken, burada yapılacak görüşmelerin hem ateşkesin geleceği hem de olası diplomatik kazanımlar açısından kritik olduğu ifade ediliyor.

Diplomatik Tazminat Gündemde

İsrail basınına göre, İsrail'in iç politikadaki aşırı sağ baskıyı hafifletmesi için ABD’nin “diplomatik tazminat” olarak bazı kazanımlar sağlaması gündemde. Bu kazanımlar arasında:

Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik adımlar,

Umman ile diplomatik açılım,

Suriye ile çatışmaların sona erdiğine dair ortak açıklama gibi gelişmeler yer alıyor. Eşini ütü kablosuyla bağlayıp şiddet uygulayan caniye, 46 yıl hapis talebi İçeriği Görüntüle