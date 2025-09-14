İstanbul Avcılar’da viyadükte tellerin arasında mahsur kalan kediyi kurtarmak için aracını durdurup emniyet şeridine çıkan kadına, başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. Olay sonrası taraflar arasında arbede yaşandı.

Kedi kurtarmak isterken kaza oldu

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilkent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyreden otomobil sürücüsü, viyadükte teller arasında sıkışan kediyi fark ederek aracını durdurdu. Araçtan inen kadın kediyi kurtarmak için koştuğu sırada, emniyet şeridinden gelen otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Şoka giren kadın, kısa süre sonra ayağa kalkabildi.

Sürücüye saldırdı, kedi kaçtı

Kazayı gören kadının yanındaki kişi, araçtan inerek otomobil sürücüsüne saldırdı. Emniyet şeridinde kavga yaşanırken, sürücü darbedildi. Kısa süre sonra taraflar sakinleşti. O sırada tellerde mahsur kalan kedi, bulunduğu yerden atlayarak uzaklaştı.

Yaşanan kaza ve kavga anları, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.