Kaza, saat 09.30 sıralarında Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi Bozoba Cami Sokak üzerinde meydana geldi. K.G., oğlu E.G.'yi okula götürürken, ikiliye yolun karşısına geçtiği sırada S.Z.'nin kullandığı 59 S 2176 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüsün altında kalan anne ile oğlu bir süre sürüklendi. Çevrede bulunanların uyarısıyla minibüs sürücüsü aracını durdurdu. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ile oğlu Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, minibüs sürücüsü S.Z.'yi gözaltına alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)