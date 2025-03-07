Tekirdağ'ın Saray ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden, dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yaparak yüksek kar elde etme vaadiyle, ikna ettikleri vatandaşları kurdukları sahte web siteleri ve sahte mobil aplikasyonlara üye yaptıkları, vatandaşların paralarını örgütün kurmuş olduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına yatırdığı, devamında paraların kripto borsa hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Polis, suç örgütünün 365 kişiyi yaklaşık 387 milyon lira dolandırdığını belirleyerek, kurdukları paravan şirketlerinin banka hesaplarında yaptığı incelemede 1,3 milyar liralık işlem hacmi tespit etmesinin ardından şüphelilere yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalara, 36 cep telefonu, çok sayıda sim kart, bilgisayar, şirketlere ait kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.