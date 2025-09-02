Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay’da düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu’nda konuştu. Yeni dönemin yargı camiasına hayırlı olmasını dileyen Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de tek bir hukuk sisteminin bulunduğunu vurgulayan Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında bilişim suçları, kutlama günlerinde silah kullanımına yaptırımlar ve trafik güvenliğini tehlikeye atan eylemlerle ilgili düzenlemelerin yer alacağını açıkladı.

11. Yargı Paketi’nde Yeni Düzenlemeler

Bakan Tunç, özellikle bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının arttığını belirterek bu alandaki yaptırımların güçlendirileceğini söyledi. Ayrıca düğün ve kutlamalarda havaya ateş açılmasının müstakil suç haline getirilmesi ve trafikte yol kesme gibi eylemlerin ceza kanununa dahil edilmesi için hazırlık yapıldığını ifade etti.

Yeni adli yıl nedeniyle Yargıtay Başkanlığında düzenlenen resepsiyonda yargı mensuplarımızla bir araya geldik.



Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan ülkemize ve milletimize hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımızın her bir neferine teşekkür ediyor, başarılı bir… pic.twitter.com/Am0mr3X2Zu — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 1, 2025

"Af anlamına gelebilecek bir çalışma söz konusu değil"

Genel af beklentilerine de değinen Tunç, “Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil” açıklamasını yaptı. Belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında ise sadece muhalefet partilerinin değil, iktidar partisine bağlı belediyelerin de yargı süreçlerinde yer aldığını belirtti.