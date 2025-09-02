Kozan’da küçük bir anlaşmazlık kısa sürede şiddet olayına dönüştü. K.C.İ. ve beraberindeki 5 kişi, ortak olamadıkları kafeyi hedef alarak iş yerini kurşunladı. Olayın güvenlik kamerasına yansıması, yaşanan arbede ve polisin hızlı müdahalesi, halkın korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Olayın Detayları ve Görüntüler



29 Ağustos akşamı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre K.C.İ. kafe sahibiyle ortak olma konusunda anlaşamayınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yanına 5 kişiyi alan zanlı, iş yerine tabancayla ateş açtı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, zanlıların mekana gelişi ve silah kullanımı anını net bir şekilde gösteriyor. Görüntüler, soruşturmanın önemli delillerinden biri oldu.

Olayın ardından polis ekipleri derhal harekete geçti. K.C.İ., olayda kullandığı silahla birlikte yakalanırken, suça karışan diğer şüpheliler K.B., M.K. ve suça sürüklenen çocuklar M.E.S., H.H.T. ile B.Ö. de operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerini artırarak benzer olayların önüne geçmeyi hedefliyor.

Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)