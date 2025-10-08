Çorlu Belediyesi’nin Hıdırağa Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte düzenlediği şalvar gecesi etkinliği, daha önce asayiş ve narkotik olaylarıyla gündeme gelen Kore Mahallesi’nin dönüşüm sürecinin ardından mahallede moral ve motivasyonun yükselmesine katkı sağladı. Gecede çuval yarışı, sandalye kapma ve şalvar kapma gibi geleneksel yarışmalar yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, coşkulu anlara sahne oldu.

Başkan Sarıkurt: “Birlik ve Beraberliğimizi Pekiştirdik”

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Hıdırağa Mahallemizde, Trakya’mızın köklü geleneklerinden biri olan şalvar gecesini büyük bir coşkuyla kutladık. Bu güzel gecede birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı bir kez daha pekiştirdik. Değerli hemşerilerimle bir arada olmak büyük mutluluk verdi. Bu kıymetli geleneklerimizi yaşatan tüm Hıdırağa Mahallesi sakinlerine, başta mahalle muhtarımız Fatma Bucak olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Muhtar Bucak: “2 Bin Kişiye Hitap Eden Eğlence”

Hıdırağa Mahallesi Muhtarı Fatma Bucak ise, “Tüm Çorlu halkının katkılarıyla çok güzel bir gece oldu. Başkan Sarıkurt ve ekibine teşekkür ederim. İnşallah bu etkinliği geleneksel hale getirip, daha güzel şalvar geceleri düzenleyeceğiz. Çuval yarışmaları ve sandalye kapma gibi etkinliklerle yaklaşık 2 bin kişiye hitap eden neşeli bir gece yaşadık” ifadelerini kullandı.

Gecede en çok ilgi gören isimlerden biri 12 yaşındaki davulcu oldu. Çaldığı ritimlerle Roman havası oynayan vatandaşları coşturan genç davulcu, izleyicilerden büyük alkış aldı. Şalvar gecesi, gece yarısına kadar devam etti ve çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.