Abbas SATIR

Toplantı öncesinde salon Türk bayraklarıyla donatıldı. Grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, “Meclis çatısı altında terörist başına slogan atılmasını hayal bile edilemezdi. Ne yazık ki Meclis çatısı altında bu sloganlar atıldı. Slogan atanlara da, slogan attıranlara yazıklar olsun. Bu şımarıklığa son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

CHP'ye seslenen Dervişoğlu, Milli Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'ndan hemen çekilmesi gerektiğini belirtti ve ekledi:

“Yine unuttuğumuz mücadelelerin bedelini ödüyoruz. Aksi, bu çatı altında olsaydı, terörist başına slogan atılması hayal edilemezdi. Bu sloganların atılacağı bir yer değildir. Onları buradan uyarıyorum: Türk milletinin sakin halinden korksunlar. İmralı canisi için atılan sloganlar, 15 Temmuz'da Meclis'e atılan bombalar kadar tahripkârdır. Kimse ses çıkarmıyor. Sloganları atana da attırana da görmezden gelenlere de yazıklar olsun. Meclis'e getiremedikleri caninin ayağına Meclis'i götürecek arayışlar derhal terk edilmelidir.”

Dervişoğlu, Genişletilmiş Cumhur İttifakı'na da sert eleştirilerde bulunarak, “Genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın meyvesi: bölücü hainlere slogan atılan TBMM oldu! Bebek katilinin gölgesinde yatanlar şımartıyor, bunlar da TBMM'de devlete ve millete meydan okuyor. Unutmak yok, hazmetmek yok, boyun eğmek yok. TBMM'yi kuruluş ayarlarına döndürmek, Türk'ün hafızasını unutanlara ders vermek boynumuzun borcudur” dedi.

Dervişoğlu, "Meclis çatısı altında terörist başına slogan atılması hayal bile edilemezdi. Ne yazık ki Meclis çatısı altında bu sloganlar atıldı. Slogan atanlara ve attıranlara yazıklar olsun. Bu şımarıklığa son verilmelidir" dedi. Dervişoğlu, CHP'ye seslendi ve Milli Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'ndan hemen çekilmesi gerektiğini söyledi.