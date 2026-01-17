AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 2025 yılı boyunca toplam 731 bin 202 trafik kazası meydana geldi.

Polis sorumluluk bölgesinde 676 bin 706, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 54 bin 496 trafik kazası kayıtlara geçti. Polis bölgesindeki kazaların 589 bin 141’i, jandarma bölgesindeki kazaların ise 16 bin 525’i yerleşim yeri sınırları içinde gerçekleşti.

Kaza Yerinde 3 Bin 481 Can Kaybı

Geçen yıl yaşanan kazaların 318 bin 594’ü ölümlü ve yaralanmalı, 412 bin 608’i maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Polis sorumluluk bölgesindeki kazalarda 2 bin 541, jandarma bölgesindeki kazalarda ise 940 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Böylece toplam can kaybı 3 bin 481 oldu.

460 Binden Fazla Kişi Yaralandı

Yaralı sayısı polis bölgesinde 407 bin 352, jandarma bölgesinde 53 bin 241 olarak belirlendi. Türkiye genelinde 2025 yılında trafik kazalarında toplam 460 bin 593 kişi yaralandı.

Kazaların Başlıca Nedeni Sürücü Hataları

Trafik kazalarına neden olan unsurların başında sürücü hataları yer aldı. En sık görülen hatalar;

Hızın yol, hava ve trafik şartlarına uydurulmaması

Kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uyulmaması

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet edilmemesi

olarak sıralandı.

En Çok Kaza İstanbul’da, En Az Bayburt’ta

2025 yılında en fazla trafik kazasının yaşandığı il İstanbul oldu. Megakentte 109 bin 274 kaza meydana geldi. İstanbul’u;

Ankara: 100 bin 703

İzmir: 45 bin 820

Bursa: 31 bin 486

Antalya: 28 bin 382

izledi.

En az kazanın yaşandığı il ise Bayburt oldu. Bayburt’ta yıl boyunca 509 trafik kazası meydana geldi. Ardahan, Hakkari, Tunceli ve Artvin de en az kazanın görüldüğü iller arasında yer aldı.

En Fazla Can Kaybı Ankara’da

Trafik kazalarına bağlı can kayıplarında Ankara ilk sırada yer aldı. Başkentte 2025 yılı boyunca 223 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara’yı;

İzmir: 178

İstanbul: 164

Konya: 149

Mersin: 147

takip etti.

Türkiye genelinde kazalarda en az can kaybının yaşandığı il ise Kilis oldu. Kilis’te yıl boyunca sadece 1 kişi hayatını kaybetti.