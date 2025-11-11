Abbas Satır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısı devam ederken, İmamoğlu hakkında 237 gün sonra iddianamenin açıklanması ve İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası istenmesine sert tepki gösterdi.

Özgür Özel, "Aynı anda hem seçimde yolsuzluk yapmış, hem diploması sahte, hem hırsız, hem terörist, hem de casus olabilir mi? Bunlardan herhangi birini masum birine yapsan büyük bir haksızlık. Ama bunların hepsini bir kişiye yapıyorsan büyük bir suç üstü… Suçu ne? Suçu bu ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanlığına aday olmak. Başka hiçbir suçu yok!" dedi.

Özgür Özel, 10 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Misak-ı Milli Kulesi’nde yazdığı yazıyı eleştirdi. "Atanın huzurunda… Ama şöyle okuyor: Yüce Atatürk diyor. 'En büyük eserim dediğin Cumhuriyete sahip çıkacağız.' Çok güzel. Atatürk’ün o sözünün o kadarını alan ve Atatürk’ün diğer büyük eserine bugünkü zulmü yapana, Atatürk’ün partisine kayyum atamaya çalışana, İstanbul’da kayyumlar atayana, davalar açana, partisi üzerinde hesaplar yapana, belediye başkanlarına haksız saldırılarla ithamlarla bir yıl geçirene o cümlenin doğrusunu söyleyeyim." dedi.

Özel, Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm doldurma fabrikasında çıkan yangında 3'ü çocuk işçi 6 kadının yaşamını yitirdiği iş cinayetine de tepki gösterdi.

Özel, "Harekete geçmeyip denetim için ayak sürüyen birileri var. Kaçak işçi çalıştıran şirketin sahibi maalesef tanıdık çıktı. Şirket, pandemide tek başına Meclis'e kolonya satan firma. Bu firma, bu ihaleyi ne zaman aldı dediğimde önce 'gönüllü verdi' denilen, sonra ihale detaylarını öğrendiğimiz Ali Osman Akat'ın ailesinin şirketi olduğu öğrenildi. Vatandaş diyor ya, 'Kaç kez şikayet ettik?' Ne demişler? 'Yapamayız, gelemeyiz…' 14 Nisan 2022'de Meclis'te tartıştığımız şirketi Kocaeli Dilovası'ndaki o katliamda gördük." dedi.

AK Parti’nin kara düzenine son verileceğini söyleyen Özgür Özel, depremzedelerin yaşadıklarını anlatan video izletildi. 350 bin kişinin hâlen konteynerlerde yaşadığını söyledi.

CHP’NİN YENİ SLOGANI

Özgür Özel, 28-29-30 Kasım’da CHP’nin Büyük Kurultayı yapacaklarını ve partisinin Türkiye’de "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye" sloganıyla yeni yola gireceğini açıkladı.

Özgür Özel şunları söyledi:

"19 Mart'ta o darbeye girişmenin bedelini bu millet bu kadar ağır ödüyor. Şimdi buradan sözün özrü ve sonu olarak şunu söylüyorum. Sorunlar büyük. Çözümleri Cumhuriyet Halk Partisi Plan Bütçe Komisyonu her bakanlıkta eleştirileri ve çözüm önerilerini dile getiriyor. 28-29-30 Kasım’da Ankara’da arenada elbette seçim de yapacağız ama en büyük heyecanımız parti programımızı 18 yıl sonra yenilemekten aldığımızdır. Dünyayı gören Türkiye’yi çok iyi tahlil eden, sorunları bilen, kısaca tarif eden ama esas olarak çok güçlü çözümler öneren bir parti programı hazırlandı. 28-29-30’unda Ankara’da program önce 81 ilde tartışıldı, 923 ilçede ilçe danışma kurullarında tartışıldı ve tekrar 81 ilde bütünleştirilip yollandı.

Ankara’da hummalı bir çalışma yapıldı. Kuvvetli bir ekip dünyadaki iyi örneklere baktı. Devamında 600 akademisyen, 250 genç, 600 örgüt temsilcisiyle 4-9 Eylül’de bu son şekline gelindi ve yazım işlemleri yapılıyor. Kurultayda delegelerimizin takdirine, önerilerine, değerlendirmelerine ve onaylarıyla yürürlüğe girmesine ihtiyaç var. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye' sloganıyla, kesinleştiği günden itibaren bütün Türkiye’ye ev ev, hane hane, sokak sokak, kahve kahve, işçi servisleriyle sokak sokak gezerek anlatacağız."