Kamyon otomobilin üzerine devrildi Kamyon otomobilin üzerine devrildi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. Yangın, saat 19.00 sıralarında Çokköy’de, Kasım Çevik’e ait tek katlı evde çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangını fark eden 5 kişilik aile hemen evden çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz sevk edildi. Ekipler alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, köylülerin de çalışmalara destek verdiği yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA