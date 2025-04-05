Kütahya’nın Domaniç ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. Yangın, saat 19.00 sıralarında Çokköy’de, Kasım Çevik’e ait tek katlı evde çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangını fark eden 5 kişilik aile hemen evden çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz sevk edildi. Ekipler alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, köylülerin de çalışmalara destek verdiği yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA