Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 21 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan ruhsatsız tabanca, mühimmat, 14 kaçak cep telefonu, 765 şarj adaptörü, 148 kulaklık, 46 tablet ve çeşitli elektronik ürünler ele geçirdi.

12 Kişiden 2'si Tutuklandı

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 7 kişiden ise 2’si tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaçakçılıkla Mücadelede Kararlılık ve Vatandaş Uyarısı

Tarsus Emniyeti, kaçakçılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor ve vatandaşları, kaçak ürünlerin hem yasalara aykırı hem de sağlığa zararlı olduğunu belirterek, alışverişlerini resmi kanallardan yapmaları konusunda uyarıyor.

Bu başarılı operasyon, suçla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi oldu. Yetkililer, benzer suçlara karşı hassasiyetin artacağını ve takiplerin devam edeceğini vurguladı.