Gaziantep’in İslahiye ilçesinde takla atıp şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Ali Karkayuluk (56) hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğleden sonra İslahiye-Hassa kara yolunun 20’nci kilometresi Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hassa yönüne giden Ali Karayuluk yönetimindeki 31 N 8557 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak, şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Karayuluk’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Ali Karayuluk’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme sürüyor.