Süper Lig 31. Hafta Maç Programı

Yarın:

20.00 Reeder Samsunspor - Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Nisan Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Tüpraş)

19.00 Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)

13 Nisan Pazar:

16.00 Bellona Kayserispor - Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (Gaziantep)

19.00 Net Global Sivasspor - Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Papara Park)

14 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

31. Hafta Heyecanı Başlıyor

Bu hafta, Süper Lig’de kritik maçların yanı sıra büyük heyecan da yaşanacak. Ligde zirve mücadelesi veren takımların yanı sıra alt sıralarda da önemli karşılaşmalar oynanacak. Futbolseverler, 31. hafta boyunca birbirinden heyecanlı maçlarla keyifli anlar yaşayacak.

Maçlar, Süper Lig’deki son durumu ve takımların gelecek hedeflerini belirleyecek. Hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında önemli sonuçlar alınması bekleniyor.