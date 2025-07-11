Dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify, Türkiye'deki geleceğini tartışmaya açtı. Şirket yetkilileri, Rekabet Kurulu’nun başlattığı inceleme sürecine dikkat çekerek, Türkiye'deki hizmetlerini “geçici ya da kalıcı olarak sonlandırma” ihtimalini değerlendirdiklerini duyurdu.

Spotify temsilcileri, “Türkiye’deki faaliyetlerimizi geçici olarak askıya alma veya tamamen sonlandırma ihtimalini değerlendiriyoruz” dedi. Bu açıklama, müzik sektöründe ve dijital içerik üreticileri arasında yankı uyandırdı. Türkiye’de milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan Spotify’ın çekilmesi, hem müzikseverler hem de bağımsız sanatçılar için ciddi bir boşluk yaratabilir. Şirketin nihai kararı önümüzdeki haftalarda şekillenecek.