Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, "Abdou Aziz Fall Fenerbahçe’de! Kulübümüz, Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall’un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı-lacivertli forma altında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Orta Sahaya Genç ve Dinamik Takviye

18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall, Fenerbahçe’nin geleceğe dönük transfer politikası kapsamında kadroya dahil edildi. Teknik heyetin de beğenisini kazanan Fall’un, yeni sezonda A takıma katkı sağlaması bekleniyor.