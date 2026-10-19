Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Sütçü, görevinden istifa etmek üzere başvuruda bulunurken Osman Çelik de bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sundu.

İki üst düzey isimle ilgili gelişmeler ekonomi yönetiminde gündem oluşturdu. Sütçü’nün istifa kararının gerekçesi sağlık sorunları olarak açıklanırken Çelik’in emeklilik başvurusunun ardından gözler sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrildi.

SPK Başkanı Mahmut Sütçü İstifasını Sundu

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu. Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumun başındaki Sütçü’nün kararı, ekonomi yönetimindeki son gelişmeler arasında yer aldı.

Sütçü’nün istifasına ilişkin gelişmenin ardından SPK başkanlığı görevindeki sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Bakan Yardımcısı Osman Çelik’ten Emeklilik Başvurusu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de emeklilik kararıyla gündeme geldi. Çelik, bugünden itibaren geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sundu.

Çelik’in başvurusuyla birlikte ekonomi yönetiminde iki üst düzey isim hakkında aynı dönemde dikkat çeken gelişmeler yaşanmış oldu.

Osman Çelik’in Damadı Fon Soruşturmasında Tutuklanmıştı

Osman Çelik’le ilgili gelişmelerin yanı sıra, damadı İskender Balcı hakkında yürütülen soruşturma da gündeme geldi. Balcı, 1 Ekim’de yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Söz konusu tutuklama, Çelik’in emeklilik dilekçesini sunduğu haberinin ardından yeniden hatırlatıldı. Ancak mevcut bilgiler, Çelik’in emeklilik başvurusu ile soruşturma arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu ortaya koymuyor.

SPK Başkanı Mahmut Sütçü’nün sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunması ve Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in emeklilik dilekçesi vermesiyle ekonomi yönetimindeki gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.