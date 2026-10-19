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Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.B., “Tehdit”, “Hakaret” ve “Mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.

B.B.’ye, trafikte saldırı amacıyla araçtan inmesi nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken kullandığı araç da 60 gün boyunca trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerinden yaptıkları incelemeyle saldırıyı gerçekleştiren kişinin B.B. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Yaşananların ardından saldırıya uğrayan aracın sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, otomobilinden inen şüphelinin diğer aracın camına saldırdığı ve camın kırıldığı anlar yer aldı. Saldırı sırasında araçta bulunan kadın korkuyla bağırırken, küçük çocuğun da “Baba çabuk” diye seslendiği duyuldu.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde trafikte yaşanan saldırı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Seyir halindeki aracından inen 29 yaşındaki B.B., başka bir otomobile yönelerek aracın camını kırdı. Saldırı sırasında araçta bulunan kadının çığlıkları ve çocuğun ağlaması görüntülere yansıdı.

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