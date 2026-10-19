İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere üçüncü kişilerden belirli para karşılığında 'SET' olarak tabir edilen banka hesaplarının temin edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Elazığ'da 9, İstanbul'da 1 ve Adana'da 1 olmak üzere 11 şüpheli tespit edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 18 fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 10 sentetik ecza maddesi, 11 cep telefonu, 10 SIM kart ve 1 USB bellek ele geçirildi.

2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.