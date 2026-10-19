İstanbul’da iş yeri kundaklama, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 15 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yürüttüğü çalışmalarda, üç ayrı olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Küçükçekmece’de Motosikletli Saldırı

Soruşturma kapsamında incelenen olaylardan ilki, 21 Eylül’de Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki bir araçta bulunan kişi, motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta İş Yeri Kundaklandı

12 Ekim’de Beşiktaş Balmumcu Mahallesi’nde bir iş yerine yönelik kundaklama olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin incelemelerinde, şüphelilerin kullandığı değerlendirilen motosiklet Şişli’de terk edilmiş halde bulundu. Yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Sarıyer’de Market Önünde Silahlı Saldırı

Sarıyer’de 15 Ekim’de meydana gelen silahlı yaralama olayı da soruşturma dosyasına dahil edildi. Bir markette yaşanan olayda, kar maskesi takarak yüzlerini gizleyen iki şüphelinin saldırının ardından motosikletle kaçtığı tespit edildi.

15 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Üç ayrı olaya ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul ve Kocaeli’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Kocaeli’de yakalanan iki şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.