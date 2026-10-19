Ege Bölgesi’nin doğudan batıya uzanan en büyük tektonik çukurlarından Gediz Oluğu üzerinde yer alan Sandal Volkan konisi, sisle kaplandı.
Volkanın Zirvesi Sislerin Arasında Kayboldu
Volkanın eteklerinde oluşan sis, kısa sürede koninin çevresini sararak etkileyici manzaralar oluşturdu. Sis tabakasının volkanın zirvesini örtmesiyle ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Dronla Havadan Görüntülendi
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nın dikkat çeken jeositleri arasında yer alan Sandal Volkan konisi, dronla havadan kaydedildi. Sisle bütünleşen volkanın görüntüleri, bölgenin jeolojik yapısını ve doğal güzelliklerini ortaya koydu.
Kaynak: AA