İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 19 Ekim Pazartesi için karar açıklandı!

Adana'da '2. Bağımsız Aile Festivali' Düzenlendi: Aileler Bir Arada!

Bunlar da ilginizi çekebilir

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Orta’da Muhtarlar Günü Buluşması! Protokol Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nın dikkat çeken jeositleri arasında yer alan Sandal Volkan konisi, dronla havadan kaydedildi. Sisle bütünleşen volkanın görüntüleri, bölgenin jeolojik yapısını ve doğal güzelliklerini ortaya koydu.

Volkanın eteklerinde oluşan sis, kısa sürede koninin çevresini sararak etkileyici manzaralar oluşturdu. Sis tabakasının volkanın zirvesini örtmesiyle ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ege Bölgesi’nin doğudan batıya uzanan en büyük tektonik çukurlarından Gediz Oluğu üzerinde yer alan Sandal Volkan konisi, sisle kaplandı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.