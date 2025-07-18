Hazırlık kampı boyunca sabah saha, akşam ise salon çalışmalarına ağırlık veren Solskjaer, özellikle oyun sistemine odaklandı. Yeni transfer Tammy Abraham üzerine kurulan 4-2-3-1 sistemine yoğunlaşan teknik adam, zaman zaman santrforsuz 4-6-0 düzenini de denedi. Solskjaer’in tüm oyunculara şans vermesi, kadro yapılanmasına dair önemli ipuçları verdi.

Eksikler Göze Çarptı: Kanat ve 6 Numara Alarm Veriyor

Yeni sezona santrfor (Abraham), orta saha (Orkun Kökçü) ve sol bek (Jurasek) takviyeleriyle başlayan Beşiktaş’ta, kanat ve 6 numara eksiklikleri kamp süresince net şekilde ortaya çıktı.

Hazırlık maçlarında Rashica, Joao Mario, Rafa, Muci, Arroyo gibi isimler kanatlarda denense de hem ofansif üretkenlikte hem de defansif katkıda istenen seviyeye ulaşılamadı. Ayrıca savunma hattının ortasında verilen açıklar ve kanat arkasına sarkmalar da, 6 numara ihtiyacını acil hale getirdi.

Mevcut 6 numaralardan Al Musrati’nin formsuzluğu ve isteksizliği, takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verirken, Amir ve Kartal Kayra’nın çabaları şampiyonluk yarışında yetersiz bulunuyor. Yönetimin iki kanat ve bir 6 numara transferini kısa sürede tamamlaması bekleniyor. Eğer Gedson Fernandes satılırsa, bir 8 numara transferi de gündeme gelecek.

Kadroda Temizlik Başlıyor: Gidecekler Belli Oluyor

Beşiktaş’ın son hazırlık maçlarından biri olan Petrzalka karşılaşması, bazı isimlerin takımdan ayrılma vaktinin geldiğini ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda etkisiz kalan Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha, Elan Ricardo, Emrecan Terzi ve sistem içinde kendine yer bulamayan Salih Uçan, gönderilmesi gündemde olan isimler arasında.

Ayrıca Onana, Al Musrati, Amir Hadzihmetovic ve Zaynutdinov da ayrılmaya yakın oyuncular arasında gösteriliyor. Öte yandan genç santrforlardan Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Şentürk’ten biri de kiralık olarak başka bir takıma gönderilebilir. Ancak bu tercihte Mustafa’nın sakatlık durumu belirleyici olacak.