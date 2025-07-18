Göztepe’nin Slovenya kampında CSKA 1948, Rijeka ve Kkvybars ile oynadığı hazırlık maçlarında sahaya çıkan Arda, sadece savunma hattında değil, hücum organizasyonlarında da etkili bir rol üstlendi. Kamp süresince istikrarlı performans sergileyen genç oyuncu, hem fiziksel gücü hem de taktik disipliniyle dikkat çekiyor.

Ogün’ün Sakatlığı Sonrası Görev Onun

Sağ bek pozisyonundaki diğer oyuncu Ogün Bayrak’ın omzundan geçirdiği ameliyat nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Arda Okan Kurtulan’a önemli bir sorumluluk yüklüyor. Teknik heyet, Arda’yı sağ bekte düzenli olarak değerlendirmeyi planlarken, genç futbolcunun sol kanatta da görev yapabilecek çok yönlü bir yapıya sahip olduğu vurgulandı.

Göztepe Taraftarı Şimdiden Heyecanlı

Kamp döneminde gösterdiği performansla hem teknik ekibi hem de kampı takip eden taraftarları heyecanlandıran Arda Okan Kurtulan, Göztepe’nin yeni sezondaki en önemli hamlelerinden biri olmaya aday. Kulüp, genç oyuncunun gelişimini yakından takip ederken, Arda’nın bu sezon Süper Lig’de adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor.