Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Yeni Mahalle Dere Sokak'taki eğlence mekanında meydana geldi. R.G. ile eski sevgilisi Selin Angun arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. R.G., tabancayla Angun'a ateş edip, yaraladı. Bu sırada Ü.A. (23) ve D.T. (27) de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan R.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sürerken, Urla'da bir evden silah sesi duyanlar, durumu polise bildirdi. Adrese giden polis ekipleri R.G.’nin cesediyle karşılaştı. Şüpheli R.G.'nin tabancayla intihar ettiği belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)