Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

Belek turizm merkezi yolunda dün saat 19.00 sıralarında özel bir hastanenin hasta nakil aracının da aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi ve araçların çekilmesi sonrası yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA