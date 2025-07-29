Sivasspor’un yeni başkanı Gökhan Karagöl, ziyarette Vali Yılmaz Şimşek’e bugüne kadar verdiği destekler için teşekkür ederek, “Yeni dönemde Sivas halkıyla bütünleşen, mücadeleci ve hedef odaklı bir Sivasspor’la Süper Lig yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Vali Şimşek’ten “Vefa Sezonu” Vurgusu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise Sivasspor’un kentin en büyük değerlerinden biri olduğunu belirterek, “Bu dönemi ‘Vefa Sezonu’ olarak adlandırıyoruz. Takımımızın yeniden Süper Lig'e yükseleceğine yürekten inanıyorum. Yeni yönetime başarılar diliyor, her zaman kulübümüzün yanında olacağımızı ifade ediyorum.” dedi.

Yönetim Tam Kadro Ziyarette Yer Aldı

Ziyarete, Başkan Vekili Burak Özçoban, Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı, Asbaşkanlar Nurettin Yıldırım ve Ahmet Fatih Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri Yunus Ozan Yıldırım, Fahrettin Coşkun, Gürkan Sönmez ile Sayman Buğra Güvendi de katıldı.

Sezon Hazırlıkları ve Projeler Ele Alındı

Görüşmede, takımın mevcut yapısı, yeni sezon hazırlıkları ve kulüp bünyesinde hayata geçirilecek altyapı, tesisleşme ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.