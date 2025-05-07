Sincan Belediyesi, 5 Mayıs Hıdırellez Günü kapsamında vatandaşlar bisikletleriyle pedal çevirerek eğlendi. Etkinlikte sağlıklı yaşama dikkat çekilmek isterken, 7'den 70'e tüm Sincanlı'lar vakit geçirdi. Bisiklet sürme haricinde pek çok etkinlikle baharın gelişi kutlandı.

"Bahar enerjisiyle dopdolu bir gün"

Etkinliğe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'da katıldı. Etkinlik üzerine konuşan Başkan Ercan'ın ifadeleri şöyle: Mis gibi bir bahar enerjisi ve dopdolu bir gün! Hem sağlıklı yaşamı teşvik eden bisiklet turunda pedal çevrildik, hem de evlatlarımızla birlikte Hıdırellez’i kutladık. Doğayla buluşarak spor yapmanın ve kültürel değerlerimizi yaşatmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık.‍" diye konuştu.