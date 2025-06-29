Sincan Belediyesi, Manisa Akhisar'da devam eden orman yangınına destek için su tankeri gönderdi. Sıcaklıkların artması üzerine Türkiye'nin her ilinde orman yangınları devam ediyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Sincan Belediyesi olarak su tankerlerimizle destek veriyoruz. Ormanlarımızı korumak için canla başla çalışan tüm ekiplere güç ve kolaylıklar diliyoruz. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını ve bölgenin en az zararla bu afeti atlatmasını temenni ediyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."dedi.

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