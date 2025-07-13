Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmından çıkan yangınla alev topuna döndü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde bulunan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait katlı otoparkın önünde çıktı. Otoparkın önündeki caddede seyir halinde olan 10 DBR 09 plakalı otomobilin kaput kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili hemen durdurup dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında otomobil alev topuna döndü. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayda yaralanan olmazken, çevrede ise kısa süreli panik yaşandı. (DHA)