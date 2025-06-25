Sağlık-Sen 7. Dönem 10. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 81 ilin şube başkanlarının katılımıyla geniş katılımlı olarak gerçekleştirildi. Gündeminde yaklaşan toplu sözleşme görüşmeleri bulunan toplantıda, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının talepleri detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yetki sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek, “Emek, alın teri ve kararlılıkla yeniden yetkili sendika olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Toplu sözleşme süreci için hazırlıklara aylar öncesinden başladıklarını ifade eden Doğan, stratejik bir eylem planı oluşturduklarını ve bu doğrultuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

“Gece gündüz demeden sağlık emekçileri için çalışıyoruz”

Sağlık-Sen’in yalnızca sahada değil; bakanlıklar, TBMM ve medya kanallarında da aktif şekilde mücadele yürüttüğünü belirten Doğan, “Sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan emekçilerimizin sesi olmak için tüm platformlarda varız. Hekimden hemşireye, fizyoterapistten paramediğe kadar 40’tan fazla branşta görev yapan çalışanlarımızın hakları için mücadelemiz sürecek” dedi.

“Toplu sözleşme masasına sahanın sesiyle oturacağız”

Toplantıda, sahadan gelen şube başkanlarının görüş ve taleplerinin alındığını aktaran Doğan, bu taleplerin Sağlık-Sen uzmanları tarafından değerlendirilerek 8. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerinin hazırlanacağını bildirdi. Toplu sözleşme sürecine güçlü bir hazırlıkla gireceklerini vurgulayan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin sorumluluğu omuzlarımızda. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Kamu çalışanlarının en büyük beklentisi enflasyona karşı korunmak. Biz de Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak çalışanlarımızın enflasyon altında ezilmemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Masada sahanın sesi olacağız.”