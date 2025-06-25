Bu sabah saatlerinde beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Sabri Ugan’ın hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Oğlu Doruk Ugan ysptığı açıklamayla birlikte hayatını kaybettiği iddialarını yayınlayarak; "Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin." dedi. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü açıklayan spor spikeri Ugan, "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" demişti.

Sabri Ugan Kimdir?



Sabri Ugan, 24 Mayıs 1963'te Sakarya'da doğmuş tanınmış bir Türk spor spikeri, medya sunucusu ve yazar. 1985’te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak başladığı kariyerine 1991’de spor müdürü olarak devam etti, daha sonra spikerliğe geçti. 1994’ten itibaren Kanal 6, Star TV ve CNN Türk gibi kanallarda Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarını anlattı. Ayrıca "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" adlı kitabın yazarıdır.