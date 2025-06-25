Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (ÖSÖS), bugün saat 15.00’te ÖSÖS’ün Kadıköy’deki binasının önünden Ankara’ya yürüyüş başlatıyor. “Büyük Öğretmen Yürüyüşü” adı verilen eylemde, taban maaş mücadelesinin yanı sıra belirli süreli iş sözleşmesi, eğitim ve güzel sanatlar işkolu kurulması, kamu ile özlük haklarında eşitliğe dair talepler dile getirilecek.

“Şimdi biz konuşuyoruz”

X hesaplarında yer alan paylaşımda ÖSÖS, “Bakanlığa başvurduk, meclis komisyonlarına dosyalar sunduk, basın açıklamaları yaptık, dilekçeler yazdık, patron dernekleri ile bir araya geldik, TBMM önünde 52 gün boyunca nöbet tuttuk. Ama yetkililer susmayı tercih etti. Şimdi biz konuşuyoruz. Sokakta, yolda, Ankara’da…” sözleriyle bugüne dek her yolu denediklerini vurguladı.

“Öğretmenleri yaşatacağız”



ÖSÖS, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda “Bu yürüyüş yalnızca öğretmenlerin yürüyüşü değildir. Bu, emeğin yürüyüşüdür. Bu, eşitlik, adalet ve insan onuru için bir yürüyüştür. Tüm kamuoyunu, velileri, öğrencileri, sendikaları, emek ve meslek örgütlerini, haklı mücadelemizde yanımızda olmaya çağırıyoruz. Gelin, hep birlikte eğitimin sesini Ankara’ya taşıyalım. İnsanca Çalışacağız, öğretmenleri yaşatacağız” diyerek destek çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Birgün Gazetesi