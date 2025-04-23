Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir etkinlik düzenleyerek, Yıldırım Beyazıt İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Karatepe’yi makamında kabul etti.

Zeynep Karatepe, Başkan Çetin’in makam koltuğunu devraldı ve temsili olarak başkanlık yaptı. Bu anlamlı günde, küçük başkan samimi ve içten tavırlarıyla tüm katılımcıların sevgisini kazandı. Zeynep Karatepe, görevini devralırken, ilçede yaşayan çocukların ihtiyaçları ve beklentileri konusunda bazı önerilerde bulunmayı da ihmal etmedi.

Başkan Çetin, çocukları geleceğin liderleri olarak gördüğünü belirterek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğumuzu geleceğin liderlerine teslim ediyoruz. Bizim görevimiz belli: Zeynep Başkan ne derse o” diyerek, çocukların yarının Türkiye’sini inşa etmek için güçlü bir temele sahip olduklarını belirtti. Ayrıca, “Çocuklarımız bu makamlara ileride gerçek anlamda oturduğunda, ülkemizi daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancım tam. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayallerinin peşinden gitmelerini, üretmelerini ve kendilerine güvenmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çetin, belediye başkanlığını devrettiği Zeynep Karatepe ve diğer öğrencilere, daha yaşanabilir, daha mutlu bir Pursaklar bırakma sözünü vererek, çalışmalarını bu yönde sürdüreceklerini belirtti.