Pursaklar Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğini azaltmak, şehir düzenini korumak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye aldı. Artık çöp konteynerlerinin içine ya da yanına rastgele şekilde çöp atanlar, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

“Temizlik hepimizin sorumluluğu”

Konuya ilişkin açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Daha temiz ve yaşanabilir bir Pursaklar için çıktığımız bu yolda, hemşehrilerimizin duyarlılık göstermesini istiyoruz. Amacımız kimseye ceza yazmak değil; temiz bir çevre bilinci oluşturmak. Eski eşyalar, inşaat atıkları gibi büyük hacimli çöpler için vatandaşlarımız belediyemizle iletişime geçmeli. İlçemizin temizliği hepimizin ortak görevidir” ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, özellikle son zamanlarda konteynerlerin çevresine ve içine bırakılan uygunsuz atıkların – evsel çöpler, mobilyalar, ambalaj atıkları, molozlar ve budanmış ağaç dallarının – hem çevre sağlığını tehdit ettiğini hem de şehir estetiğine zarar verdiğini belirtti.

Ceza miktarı 2.953 TL’den başlıyor

Yeni uygulama kapsamında, çöp konteynerlerinin dışına veya yol kenarına atık bırakan kişi ve kurumlara, 2.953 TL ile 91.658 TL arasında değişen idari para cezaları uygulanacak. Belediye, bu önlemle hem çevre bilincini artırmayı hem de kirliliğin önüne geçmeyi hedefliyor.