Hastane Mahallesi Taksi Durağı esnafı, Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz bir kutlama yapmak istedi. Bunun için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kavga ihbarında bulunan esnaf, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesini sağladı.

Ekipler Alkışlarla Karşılandı

Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, olay yerinde alkışlar eşliğinde karşılandı. Esnaflar, kendilerine özel hazırlanan “180. Yılınız Kutlu Olsun” yazılı pastayı polis ekiplerine ikram etti. O anlar, esnaf tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Pastayı Üfleyip Fotoğraf Çektirdiler

Polis ekipleri, pastayı üfleyerek esnafa teşekkür etti ve birlikte fotoğraf çektirdi. Bu anlamlı an, hem polis ekiplerini hem de esnafı güldürdü. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, polis ve halk arasındaki dostane ilişkinin güzel bir örneği olarak büyük ilgi gördü.

Polis Haftası’na Özel Kutlamalar Devam Ediyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü kutlamaları Türkiye genelinde devam ederken, Akyazı’daki bu sürpriz kutlama, polis ve halkın birlikte neşeli anlar yaşamasına vesile oldu.