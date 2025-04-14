Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde görev yapan Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, plastik şişelerin sağlık üzerinde ciddi tehditler oluşturduğunu söyledi. Bu şişelerin içinde yer alan kimyasal ve kanserojen maddelerin insan sağlığına zarar verebileceğini dile getiren Diktaş, özellikle güneşe maruz kalan ya da uzun süre bekletilen şişelerde mikrobiyal üremenin meydana gelebileceğine işaret etti.

‘PLASTİK ŞİŞELER MİKROPLAR İÇİN UYGUN ZEMİN OLUŞTURABİLİR’

Günlük yaşamda yaygın şekilde kullanılan plastik şişelerin risklerine değinen Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, bu ürünlerin sağlık açısından pek çok olumsuz sonucu beraberinde getirebileceğini vurguladı. “Plastik su şişelerinde bulunan kimyasal ve kanserojen maddeler insan sağlığı üzerinde önemli tehditler oluşturuyor. Bu tür şişeler uzun süre güneşte kaldığında ya da bekletildiğinde yüzeylerinde çatlaklar oluşabilir. Bu çatlaklar, mikropların yerleşip çoğalabileceği ortamları ortaya çıkarır. Temizlik kurallarına uyulmazsa, bu durum mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilir” dedi.

‘DAHA SAĞLIKLI BİR SEÇENEK: CAM ŞİŞELER’

Plastik şişelerin yalnızca tek kullanımlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Diktaş, bu ürünlerin tekrar tekrar kullanımının sağlık için risk teşkil ettiğini söyledi. “Plastik şişeleri mümkün olduğunca hayatımızdan çıkarmalıyız. Sağlık açısından çok daha güvenli olan cam şişelere yönelmek yerinde bir tercih olacaktır. Eğer plastik şişe ya da damacana kullanımından vazgeçilemiyorsa, hijyen kurallarına en üst düzeyde dikkat edilmeli ve bu şişeler tek kullanımın ardından atılmalıdır” ifadelerini kullandı.