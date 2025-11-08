Buna göre, Roma ve Milano (İtalya), Londra ve Manchester (İngiltere), Paris ve Lyon (Fransa), Madrid ve Barselona (İspanya), Berlin ve Münih (Almanya), İstanbul (Türkiye) ve Atina (Yunanistan) olmak üzere 12 şehirde birer takım kalıcı olarak yer alacak.

Aivazoglou, NBA Avrupa’nın toplamda 16 takımdan oluşacağını ve bunların 12’sinin kalıcı, 4’ünün ise sportif başarıya dayalı olarak seçileceğini belirtti.

Galatasaray, NBA Avrupa’ya katılmaya kararlı

Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, İstanbul’dan bir takımın yer alacağını duyuran açıklamayı değerlendirerek, AA muhabirine şunları söyledi:

“NBA Avrupa projesi ile ilgili uzun zamandır üst düzey temaslarımız sürüyor. Yakın zamanda resmi görüşmelere başlayacağız. Bu projede yer alma konusunda kararlıyız. Galatasaray, Türkiye’ye basketbolu getiren kulüp olarak potansiyeli ve taraftarının gücüyle NBA Avrupa’ya değer katacaktır.”

NBA Avrupa projesi, Avrupa’da basketbolun görünürlüğünü artırmayı ve şehirlerin global basketbol sahnesinde yer almasını hedefliyor. İstanbul’un da bu organizasyonda kalıcı bir temsilciye sahip olması, Türk basketbolu için tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.