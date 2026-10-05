Küresel piyasalar, yeni haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) ve Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin etkisiyle hareketli başladı. ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesi ve Fed yetkililerinin faiz artışlarında duraklama mesajları vermesi, bankanın ilave sıkılaşmaya gideceği beklentilerini zayıflattı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay gerçekleştireceği toplantıda politika faizini sabit bırakma ihtimalinin yüzde 80'i aştığını belirtti. Aralık ayındaki yılın son toplantısında ise 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 95 seviyesinde fiyatlanıyor.

Piyasalarda gözler Fed tutanakları ve PMI verilerinde

Küresel piyasalarda bugün açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yakından takip edilecek. Bu hafta yayımlanması beklenen Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklarda ise bankanın gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, yatırımcıların Fed'in bu ay daha şahin adımlar atmayacağı beklentisiyle riskli varlıklara yöneldiğini belirtirken, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin piyasalarda tedirginliği artırmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi de piyasalarda yakından izleniyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'nun başkent Riyad'daki ve Hureys bölgesindeki tesislerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Enerji tesislerinin hedef alınması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıktı. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 101,8 dolardan işlem görüyor.

İsrail basınında ise ABD'nin Orta Doğu'da yaşanabilecek olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail ordusunun İran'la yeni bir çatışma ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü, olası geniş çaplı bir çatışmada İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtildi. İsrail ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasındaki askeri koordinasyonun da çeşitli senaryolar kapsamında devam ettiği aktarıldı.

Dolar güçlendi, altın geriledi

Jeopolitik gerilimlerin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi dolara olan talebi destekledi. Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,5 yükselerek 102,5'e çıktı ve Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Güçlenen dolar, varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken değerli metallerde ayrışma görüldü. Altının ons fiyatı, güçlü dolar ve Fed'in faiz artışlarına devam edebileceği beklentilerinin etkisiyle haftaya düşüşle başladı.

Altının ons fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 134 dolara gerilerken, gümüşün ons fiyatı yüzde 1,1 yükselerek 61 dolara çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftaya yüzde 5,27 seviyesinde yatay başlarken, Fed'in para politikasına duyarlı 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,82 seviyesine geriledi.

ABD borsalarında yükseliş

Cuma günü New York borsasında pozitif bir görünüm hakimdi. S&P 500 endeksi yüzde 0,7, Nasdaq yüzde 1,19 ve Dow Jones yüzde 0,49 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni haftaya karışık başladı.

Avrupa'da Fransa-Almanya tahvil farkı dikkat çekiyor

Avrupa borsalarında cuma günü yükseliş görülürken, bugün bölgede yoğun veri gündemi takip edilecek. Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji arzına etkisinin yanı sıra üretici enflasyonu ve PMI verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) olası politika adımları açısından üretici enflasyonunda enerji fiyatlarının payının önem taşıdığını belirtti. PMI verilerinin ise Avrupa ekonomisindeki aktivitenin seyri açısından önemli sinyaller vereceği ifade edildi.

Fransa'daki mali endişeler ve siyasi belirsizlikler de piyasaların gündeminde. Fransa ile Almanya arasındaki 10 yıllık tahvil faizi farkı 141 baz puana çıkarak 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, Fransa'nın artan borçlanma maliyetlerinin oluşturduğu risklerin bölge geneline yayılmasını önlemek amacıyla ECB'nin müdahale edebileceği beklentilerinin gündeme geldiğini belirtti.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,32, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,49, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,79 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 1,17 değer kazandı.

Asya piyasalarında karışık görünüm

Çin ve Güney Kore'de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında işlem hacmi düşük kaldı.

Japonya'da eylül ayı hizmet sektörü PMI 51,3'e, bileşik PMI ise 52,3'e gerileyerek ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret etti. Tüketici güven endeksi ise 35,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Verilerin ardından Japonya Merkez Bankasının para politikasına duyarlı 2 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 10 baz puan düşerek yüzde 1,90'a indi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde gözler enflasyon verisinde

Yurt içinde ise piyasaların en önemli gündem maddesi eylül ayı enflasyon verileri olacak.

Cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,17 yükselerek 12.270,18 puandan günü tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,05 yükseldi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, TÜFE'nin eylülde yüzde 2,18 artmasını bekliyor. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi öngörülüyor.

Dolar/TL cuma gününü 49,1280'den tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününde bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 49,1600 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00: Türkiye, eylül ayı TÜFE

Türkiye, eylül ayı TÜFE 10.00: Türkiye, eylül ayı Yİ-ÜFE

Türkiye, eylül ayı Yİ-ÜFE 10.55: Almanya, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

Almanya, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI 11.00: Avro Bölgesi, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

Avro Bölgesi, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI 11.30: İngiltere, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

İngiltere, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI 11.30: Avro Bölgesi, ekim ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

Avro Bölgesi, ekim ayı Sentix yatırımcı güven endeksi 12.00: Avro Bölgesi, ağustos ayı ÜFE

Avro Bölgesi, ağustos ayı ÜFE 16.45: ABD, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

ABD, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI 17.00: ABD, eylül ayı ISM hizmet sektörü PMI

Çin ve Güney Kore'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.