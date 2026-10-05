Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon’da gözaltına alınan Kol ve Erel hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında MASAK kayıtları ve dijital materyallerin incelenmesinin ardından iki hakem hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yasin Kol’un ilk ifadesinde ise bahis oynamadığını belirterek hakkındaki iddiaları reddettiği aktarılmıştı.

Hakemlerin adliyedeki işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında haklarında nasıl bir karar verileceği bekleniyor.