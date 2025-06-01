Silivri'de, minibüs durağı önünde park halinde olan otomobil sürücüsü ön kapısını açtı. Bu sırada yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü açılan kapıya çarparak yere düştü.

Silivri'de, minibüs durağı önünde park halinde olan otomobil sürücüsü ön kapısını açtı. Bu sırada yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü açılan kapıya çarparak yere düştü. Sürücü o sırada seyir halinde olan ve hemen yanından geçen başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aracın kapısını açan sürücüye tepki gösteren motosikletli kadın çevredekilerin yardımıyla yerden kalktı. Motosikleti çevredeki esnaf tarafından kaldırım kenarına alınan kadın otomobil sürücüsüyle de tartıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)