Başarılarla dolu yolculuğunu ve hedeflerini Demirören Haber Ajansı’na anlattı.

Milli okçu Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda gösterdiği üstün performansla dikkat çekerken, makaralı yay kategorisinde olimpik sporcu olarak da yarışma hakkı elde ederek Türkiye’de bir ilki başardı. Hayat hikâyesi ve spora olan tutkusu ile ilham kaynağı olan Cüre, "Hayat gibidir okçuluk, ne zaman ne olacağı belli olmaz" diyerek sporun kendisi için taşıdığı anlamı özetledi.

"Tek Bir Okta, Bir Rüzgârda Hayatınız Değişebilir"

Okçuluğun dışarıdan göründüğünden çok daha derin bir spor olduğunu vurgulayan milli sporcu, “Okçuluğun izlemesi çok keyifli, elit ve heyecan verici bir spor olduğunu düşünüyorum. Sonu hiç belli değil. Tek bir okta, bir rüzgârda hayatınız değişebiliyor. Bu yüzden hep derim; hayat gibidir okçuluk” ifadelerini kullandı.

"Spor Hep Aklımdaydı"

Sporla 13 yaşında tekvando ile tanışan Öznur Cüre, 17 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası belden aşağısı felç kaldı. Aynı kazada annesinin de boynundan aşağısı felç kaldığını söyleyen Cüre, “O süreç bizim için çok zordu ama spor hep aklımdaydı” dedi. Tedavi sürecinde oturarak voleybol ile tanışan Cüre, İstanbul’da bu branşı bulamayınca 2018 yılında Okçuluk Vakfı ile tanışarak okçuluğa başladı.

"Destek Artıyor, Başarı da Geliyor"

Geçmişte paralimpik sporlara verilen desteğin sınırlı olduğunu belirten Cüre, Tokyo 2020’den bu yana büyük bir değişim yaşandığını ifade etti. “Milli Paralimpik Komitesi çok çalıştı. Sponsor sayımız birken şimdi 15’i geçti. Biz elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz” dedi.

"İki Dalda da Madalya Hedefliyorum"

Makaralı yayda olimpik sporcu seçilmesinin Türk tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Öznur Cüre Girdi, “Hayalim gerçek oldu. Şimdi hedefim, Paris 2024’te hem olimpik hem paralimpik branşta madalya kazanmak. Tarihe geçtim ama madalyasız dönmek istemiyorum” diyerek iddiasını ortaya koydu.