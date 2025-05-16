Mardin’de oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren gol, 19. dakikada Berkay Görmez'den geldi.

Balıkesirspor Final İçin Evinde Avantajlı

Normal sezonu 2. sırada tamamlayan Balıkesirspor, Play-Off grup finalinin rövanşını 19 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynayacak. Bal-Kes, kendi sahasında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik sonucunda adını 3. Lig Play-Off finaline yazdıracak. Konuk ekip Mazıdağı Fosfatspor’un tek farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara, gerekirse seri penaltılara gidecek.

İsmail Ertekin 10 Yıl Sonra Yine Tarih Yazıyor

2013 yılında Balıkesirspor'u 2. Lig, 2014’te ise 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig’e taşıyan tecrübeli teknik direktör İsmail Ertekin, bu sezon 10 yıl aradan sonra döndüğü kulüpte bir kez daha tarih yazmanın eşiğinde. Balıkesirspor, rövanşta hata yapmazsa, 3. Lig 1. Grup’ta Karşıyaka ile Muşspor arasında oynanacak Play-Off eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada 2. Lig’e yükselmek için final oynayacak.

Mardin'de Örnek Davranış: Taraftara Ücretsiz Bilet

Mazıdağı Fosfatspor yönetimi, Mardin’e gelen Balıkesirspor taraftarlarından bilet ücreti almadı. “Misafirden para alınmaz” anlayışıyla sergilenen bu centilmenlik örneği, Balıkesirspor taraftarlarının takdirini topladı. Kırmızı-beyazlı futbolseverler, Mazıdağı Fosfatspor yönetimine ve Mardin halkına teşekkür etti.