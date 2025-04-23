Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri açıklarıda art arda meydana gelen depremler sonrası X hesabından açıklamalarda bulundu.

Özel deprem sonrası yaptığı paylaşımda;

"Bugün İstanbul’da Marmara Denizi açıklarında yaşanan ve artçıları hala devam eden depremin etkilerini dikkatle takip ediyoruz.

Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bugün İstanbul’da Marmara Denizi açıklarında yaşanan ve artçıları hala devam eden depremin etkilerini dikkatle takip ediyoruz.



Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır.



Depremden… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 23, 2025