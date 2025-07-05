Özgür Özel, sözlerine Amasya’nın tarihine vurgu yaparak başladı:“Ferhat'ın dağlarını deldiği, Lokman Hekim'in derman dağıttığı, Milli Mücadele’nin simge şehri yiğit Amasya; hepinize merhaba! Bugün Amasya'nın vicdanına sığınıyoruz.”

Konuşma devam ediyor. Özel, Ekrem İmamoğlu’na yönelik yasakları ve baskıları hatırlatarak, meydanda şu sözleri söylüyor:

“Amasya’nın dağlarında ‘Gençlik seninle, İmamoğlu’na özgürlük’ yazıyor. Ekrem Başkan’ın resmini yasakladılar ama halkı susturamazlar!”

Özgür Özel, konuşmasında iktidarın halktan koptuğunu belirterek, Amasya’daki tarımsal kayıplara değindi:“Zirai donda Amasya çiftçisi 4,5 milyar liraya ihtiyaç duydu. Bu para verilmedi. Ama 19 Mart’taki darbe girişimi sonrası 6 trilyon lira harcadılar. Bu, Amasya’nın ihtiyacının 1333 katı!”

Amasya’daki altyapı eksiklikleri, çevre sorunları ve ekonomik darboğaza da değinen Özel, meydandaki kalabalığa şöyle seslendi:

“Telefon çekmeyen köyler var! Sulama altyapısı yok! Tersakan Çayı’nda sinekten başka bir şey yaşamıyor. Bu iktidar Amasya’ya yatırım yapmıyor, unutturuyor.”

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da şu sözlerle yüklendi:

“Artık Tayyip Bey insan içine çıkamıyor. Derdi dinleyemiyor, çözemiyor. O zaman ne işi var? Değiştirin gitsin!”

Kalabalıktan “Hükûmet istifa!” ve “Erdoğan istifa!” sloganları yükselirken, Özgür Özel de bu tepkilere destek verdi:

“İktidarın adı var, kendisi yok. Halkın iradesiyle gidiciler!”

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