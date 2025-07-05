Özgür Özel, sözlerine Amasya’nın tarihine vurgu yaparak başladı:“Ferhat'ın dağlarını deldiği, Lokman Hekim'in derman dağıttığı, Milli Mücadele’nin simge şehri yiğit Amasya; hepinize merhaba! Bugün Amasya'nın vicdanına sığınıyoruz.”
Konuşma devam ediyor. Özel, Ekrem İmamoğlu’na yönelik yasakları ve baskıları hatırlatarak, meydanda şu sözleri söylüyor:
“Amasya’nın dağlarında ‘Gençlik seninle, İmamoğlu’na özgürlük’ yazıyor. Ekrem Başkan’ın resmini yasakladılar ama halkı susturamazlar!”
Özgür Özel, konuşmasında iktidarın halktan koptuğunu belirterek, Amasya’daki tarımsal kayıplara değindi:“Zirai donda Amasya çiftçisi 4,5 milyar liraya ihtiyaç duydu. Bu para verilmedi. Ama 19 Mart’taki darbe girişimi sonrası 6 trilyon lira harcadılar. Bu, Amasya’nın ihtiyacının 1333 katı!”
Amasya’daki altyapı eksiklikleri, çevre sorunları ve ekonomik darboğaza da değinen Özel, meydandaki kalabalığa şöyle seslendi:
“Telefon çekmeyen köyler var! Sulama altyapısı yok! Tersakan Çayı’nda sinekten başka bir şey yaşamıyor. Bu iktidar Amasya’ya yatırım yapmıyor, unutturuyor.”
CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da şu sözlerle yüklendi:
“Artık Tayyip Bey insan içine çıkamıyor. Derdi dinleyemiyor, çözemiyor. O zaman ne işi var? Değiştirin gitsin!”
Kalabalıktan “Hükûmet istifa!” ve “Erdoğan istifa!” sloganları yükselirken, Özgür Özel de bu tepkilere destek verdi:
“İktidarın adı var, kendisi yok. Halkın iradesiyle gidiciler!”
Miting Canlı Devam Ediyor...
Amasya Anıt Meydanı’nda ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingini gerçekleştiriyoruz. https://t.co/e4exHTgdSW— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) July 5, 2025DEM Parti Eş Genel Başkan'ı Bakırhan: 'Kürt meselesi bir demokratikleşme meselesi'İçeriği Görüntüle