İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları ile Adıyaman Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Gözaltıları hukuk dışı müdahale olarak değerlendiren İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi:

Demokrasiyi açıkça askıya aldınız. İstanbul'da başlattığınız hukuk dışı müdahaleyi şimdi Antalya, Adana ve Adıyaman'a taşıdınız.

Seçilmiş belediye başkanlarımızı gözaltına alıyor, tutukluyorsunuz. İftiracıya dokunulmazlık tanırken, milletin helal oylarıyla seçilmiş isimleri hedef alıyorsunuz. Üstelik aynı kişinin AK Partili belediyelerle kurduğu ilişkilere göz yummaya devam ediyorsunuz.

Evet, bu ülkede kimse hukukun üstünde değil. Ama yaşananların hukukla, adaletle, suçla hiçbir ilgisi yok.

Sizin derdiniz başka!

Seçimleri yok sayıyor, milletin iradesini dikkate almıyorsunuz. Açıkça demokrasiye darbe yapıyor ve bu girişiminizi her geçen gün bir üst seviyeye taşıyorsunuz.

Yaşananlar, sadece partimize, belediye başkanlarımıza değil, onlara oy veren milyonlara da bir gözdağıdır. Adalet duygusunun yerle bir edilmesi, toplumu kutuplaştırmak ve sindirmek isteyenlerin bilinçli tercihidir. Sadece muhalefet seçmenini değil, bu ülkenin vicdan sahibi tüm insanlarını yaralayan bir sürecin içerisindeyiz. Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşa yönelmiş açık bir tehdit söz konusudur artık.

Ve şunu herkes bilmeli:

Ya ülkemiz bu badireleri atlatacak, hukukun üstün olduğu, demokratik, zengin bir ülke olacak. Ya da bir avuç muhterisin koltuk sevdası yüzünden yüz yıllık Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz onarılması güç yaralar alacak.

Ama milletimiz büyüktür. Seçilmişleri değil, bu hukuksuzluğu planlayanları yargılayacak bir millet var bu ülkede!

And olsun ki; bir kişinin değil bir milletin dediği olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Tam da bu nedenle ilk gün söylediğimi tekrar ediyorum: Kendimizi önce Allah'a, sonra da bu aziz Millete emanet ediyoruz.