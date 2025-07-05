Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı ve inceleme başlattı.

Olayla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, Başakşehir’de vinç kazası ile ilgili teknik ve adli soruşturma sürüyor. Mahalle sakinleri, bu tür büyük araçların yerleşim alanlarında daha kontrollü kullanılmasını talep ediyor.